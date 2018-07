Stephen Baldwin (52) freut sich für seine Prinzessin! Erst am Wochenende sorgte die neueste Biebs-News für eine große Überraschung: Augenzeugen zufolge soll Justin Bieber (24) auf den Bahamas um die Hand seiner Liebsten Hailey Baldwin (21) angehalten haben. Obwohl die Turteltauben selbst den Kniefall noch nicht bestätigten, äußerte der Vater der vermeintlichen Bald-Braut sich nun zur Verlobung: Der Schauspieler ist superglücklich über die anstehende Familienverbindung!

Auf Twitter ließ Stephen seinen Gefühlen freien Lauf. Enthusiastisch textete der 52-Jährige: "Ich habe ein großes Lächeln auf dem Gesicht! Meine Frau und ich beten immer für Gottes Wille. Er lebt in den Herzen von JB und HB!" Mit den Initialen verwies der "Faith of Our Fathers"-Star deutlich auf seine Tochter und seinen angehenden Schwiegersohn und zwitscherte weiter: "Lasst uns alle dafür beten, dass sein Wille geschieht. Ich liebe euch beide so sehr!" Mit einem "Glückwunsch" und Verlinkungen von Justins Eltern Pattie (43) und Jeremy (43) schloss Stephen seinen Post ab – und ließ kaum Zweifel an der Echtheit der Ring-Neuigkeiten.

Ob seine Tochter ihn nach diesem Gefühlsausbruch wohl zurechtgewiesen hat, um die Verlobung weiter geheim zu halten? Nur wenige Stunden nach dem fröhlichen Tweet löschte Stephen seine Lobeshymne – seine Freude darüber dürfte jedoch noch andauern.

247PAPS.TV / Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Soho

Larry Busacca/ Getty Images Stephen Balswin, US-Schauspieler

Stephen Lovekin / Getty Images Hailey Baldwin und ihr Vater Stephen

