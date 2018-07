Diese beiden haben's offensichtlich eilig! Erst vor ein paar Wochen wagten Justin Bieber (24) und seine Exfreundin Hailey Baldwin (21) einen neuen Beziehungsanlauf. Seitdem sind die beiden nicht mehr voneinander loszukriegen. In ihrem ersten gemeinsamen Liebesurlaub auf den Bahamas ging der "Baby"-Sänger angeblich sogar einen Schritt weiter: Laut TMZ habe er am Samstag in einem Restaurant um die Hand seiner Liebsten angehalten!

