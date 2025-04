Hailey Bieber erhält den begehrten "Beauty Innovator Award"

Hailey Bieber (28) etabliert sich immer mehr als Unternehmerin. Die Tochter von Stephen Baldwin (58) wurde am Donnerstagabend im Rahmen der Daily Front Row Fashion LA Awards im legendären Beverly Hills Hotel mit dem "Beauty Innovator Award" ausgezeichnet. Die Rhode-Gründerin nahm den begehrten Preis entgegen und nutzte ihre Dankesrede, um Ehemann Justin Bieber (31) öffentlich Wertschätzung zu zeigen. "Ich möchte meinem Mann dafür danken, dass er meinen Traum von Anfang an unterstützt und mich immer angefeuert hat", erklärte das Model laut E! News.

Doch Hailey war nicht die einzige Berühmtheit, deren Karriere an diesem Abend gewürdigt wurde: Auch Tyra Banks (51) wurde als "Fashion Icon" geehrt, Betsey Johnson nahm den "Lifetime Achievement Award" entgegen und Adriana Lima (43) feierte den Preis für das "Fashion Comeback of the Year". Wie das Nachrichtenportal berichtet, wurde es besonders emotional, als Lizzo (36) ihrem persönlichen Make-up-Artisten Alexx Mayo den Preis überreichte. Ebenso durfte Chappell Roan (27) ihrer Stylistin Genesis Webb einen Award übergeben.

Die Beziehung von Justin und Hailey sorgt immer wieder für Diskussionen. In den vergangenen Monaten hatte der "Baby"-Interpret häufiger mit wirren Auftritten auf sich aufmerksam gemacht. Dieses Verhalten soll auch an seiner Frau nicht spurlos vorbeigehen. Ein Insider plauderte gegenüber Mirror aus, dass die 28-Jährige sehr beunruhigt sei. "Er befindet sich in einer Spirale. Er ist manisch, schläft nicht, isst kaum, schickt mitten in der Nacht verzweifelte SMS. [...] Er weiß nicht, wie viel Hilfe er braucht, und alle um ihn herum machen sich große Sorgen", behauptete die Quelle.

Getty Images Genesis Webb und Chappell Roan, April 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

