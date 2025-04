Justin Bieber soll die ständige Sorge seiner Fans leid sein

Justin Bieber (31) sorgt erneut für Schlagzeilen: Der Sänger wurde am zweiten Wochenende des Coachella-Festivals dabei gesehen, wie er in Gegenwart seines Bruders Jaxon Bieber (15) Marihuana konsumierte. Kritiker werfen ihm vor, ein schlechtes Vorbild zu sein, doch eine ihm nahestehende Quelle verteidigte den 31-Jährigen gegenüber People: "Alles, was er tut, wird gegen ihn verwendet. Er hatte einfach Spaß und hat den Moment genossen." Jaxon war offenbar auf Wunsch ihres gemeinsamen Vaters extra nach Los Angeles zum Coachella gereist, nachdem Justin und seine Ehefrau Hailey Bieber (28) gezeigt hatte, wie ausgelassen das Event sein kann.

Auch Justin selbst scheint zunehmend erschöpft von der harschen Kritik an seinem Verhalten. Eine weitere Quelle berichtete, dass sich der Sänger bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, um nun langsam wieder aktiv zu werden – eine Entwicklung, die nicht bei allen Zuspruch findet. Sorgen bereiten auch Gerüchte über Probleme in seiner Ehe mit Hailey, die seit fast sieben Jahren anhält. Während Hailey von einigen als sehr unterstützend beschrieben wird und nicht an Trennung denkt, gibt es Berichte, dass sie dennoch über Justins Zustand besorgt ist: "Sie ist loyal, aber sie hat klare Grenzen und wünscht sich unbedingt Stabilität", so ein Insider.

Justin und Hailey gelten seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 als eines der bekanntesten Promi-Paare. Doch ihre Beziehung wird immer wieder durch Herausforderungen auf die Probe gestellt. Während Justin in der Vergangenheit öffentlich über seine Kämpfe mit psychischer Gesundheit und den Druck des Ruhms sprach, hat Hailey sich selbst als belastbare Stütze für ihren Mann gezeigt. Trotz der Gerüchte um Spannungen zeigt sich das Paar auf Social-Media-Kanälen weiterhin als Einheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

Anzeige Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023

Anzeige Anzeige