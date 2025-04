Neu-Mama Hailey Bieber kämpft wieder mit Eierstockzysten

Hailey Bieber (28) überrascht ihre Fans mit einer ehrlichen Offenbarung über ihre Gesundheit. Die Model-Ikone teilte am Montag über ihre Instagram-Story mit, dass sie aktuell gleich mit zwei Eierstockzysten zu kämpfen hat. In einem Schnappschuss, auf dem sie ungeschminkt und in schwarzer Lounge-Kleidung auf einer Couch entspannt, zeigte sie ihren leicht aufgeblähten Bauch. Dazu schrieb sie: "Ich habe gerade zwei Eierstockzysten. Wenn ihr das auch durchmacht, ich bin bei euch!" Bereits 2022 hatte sie ihre Follower offen über ähnliche gesundheitliche Beschwerden informiert und sogar Gerüchte über eine Schwangerschaft zurückgewiesen.

Eierstockzysten sind meist harmlose, flüssigkeitsgefüllte Gebilde, die laut medizinischen Experten oft von selbst verschwinden. Doch Hailey betonte in der Vergangenheit, wie schmerzhaft und unangenehm diese Zysten sein können. Sie erklärte damals, dass sie weder an Endometriose noch am polyzystischen Ovarialsyndrom leide, jedoch regelmäßig diese Zysten entwickle, begleitet von Symptomen wie Übelkeit, Krämpfen und emotionaler Belastung. Gesundheitliche Themen begleiten Hailey und ihren Mann Justin Bieber (31) regelmäßig: Er selbst hatte in der Vergangenheit mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom und seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen.

Privat genießen Hailey und Justin ihre junge Familie und teilen immer wieder Einblicke in ihr Leben. Ob beim Coachella-Festival, wo Justin zuletzt auch mit seinem jüngeren Bruder Jaxon Bieber (15) gesehen wurde, oder im Alltag – die beiden scheinen eng miteinander verbunden zu sein. Hailey hat sich als Unternehmerin und Model einen festen Platz in der Öffentlichkeit geschaffen. Auch ihre Rolle als Eltern des kleinen Jack scheinen sie in vollen Zügen zu genießen, wie Hailey und Justin immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts zeigen.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, Januar 2020

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues an Ostern, 2025

