Vorzeige-Papa Tristan Thompson (27)? Der Freund von Reality-Star Khloe Kardashian (34) glänzte in den vergangenen Monaten nicht unbedingt als perfekter Partner. Während seine Liebste hochschwanger war, ging Tristan fremd – und zwar gleich mit mehreren Frauen. In seiner Rolle als Vater scheint der gebürtige Kanadier sich allerdings deutlich besser zu machen. Khloe gerät über seine Papa-Qualitäten sogar richtig ins Schwärmen: "Er ist so ein großartiger Daddy. Er hat das gesamte Füttern übernommen, während ich weg war."

