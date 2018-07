Seit rund einer Woche ist es offiziell: Liam Payne (24) und Cheryl Cole (35) gehen nach zweieinhalb Jahren Beziehung und der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Bear (1) getrennte Wege. In einem offiziellen Statement hieß es, dass beide sehr traurig über das Liebesaus seien. Doch bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Trennung ließ sich Cheryl den Kummer überhaupt nicht anmerken. Stattdessen legte sie einen echten Wow-Auftritt hin.

Zu der Sommer-Party des America's Got Talent-Jurors Simon Cowell (58) erschien die Sängerin in einem sexy, figurbetonten Seidenkleid in knalligem Orange. Dazu trug sie goldfarbene Stilettos und farblich passende Ohrringe. Ihr schönstes Accessoire war aber ihr strahlendes Lächeln. Also entweder hat sie ihre gescheiterte Beziehung mit dem ehemaligen One Direction-Star längst verarbeitet oder sie versteht es einfach, ihre Trauer zu überspielen.

Ganz so überraschend scheint das Liebesaus der beiden – zumindest für Cheryl – aber doch nicht gekommen zu sein. Angeblich soll sich die frischgebackene Singlelady bereits im Februar dieses Jahres nach einer neuen Bleibe umgeschaut haben. Diese Voraussicht spräche dafür, dass die 35-Jährige den Trennungsschmerz vielleicht schon überwunden haben könnte.

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne

Splash News Cheryl Cole bei der Syco Summer Party

E-Press / Splash News Cheryl Cole beim Cannes Film Festival 2018

