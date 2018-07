Ein gebrochenes Herz sieht anders aus! Selena Gomez (25) vertreibt sich die Zeit mit einem unbekannten Mann, obwohl sie doch Gerüchten zufolge unter Liebeskummer leiden soll. Erst vor drei Monaten ging die On-Off-Beziehung zwischen dem ehemaligen Disney-Star und dem Musiker Justin Bieber (24) erneut in die Brüche. Und schon ist Biebs mit Schauspielerin und Model Hailey Baldwin (21) verlobt. Doch statt in Selbstmitleid zu versinken, scheint Sel mit der Liebes-News gut zurecht zu kommen. Liegt es vielleicht daran, dass sie selbst frisch verknallt ist?

Am Sonntag besuchte die Musikerin an Bord einer Jacht die Halbinsel Coney Island in New York. Ihre Begleitung konnte sich sehen lassen: Kurze, dunkelblonde Haare, markante Gesichtszüge, breite Schultern. Laut Daily Mail soll Selena den Unbekannten schon im Mai getroffen haben. Ob sie ihn wohl bald der Öffentlichkeit offiziell vorstellt?

An Bewerbern um das Herz der Beauty mangelt es auch so sicher nicht. In der Vergangenheit wurde sie mit Schauspieler Justin Theroux (46) in Verbindung gebracht, datete Musiker The Weeknd (28) und Superstar Nick Jonas (25). Denkt ihr, der Mann Sels Seite ist ihr neuer Freund? Stimmt ab!

Instagram / tmarie247 Selena Gomez mit einer Freundin

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Jesse Grant/Getty Images for WE // Phillip Faraone/Getty Images for WIRED Selena Gomez und Justin Theroux

