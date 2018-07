Das Sommerhaus der Stars 2018 hat begonnen! Am Montagabend zogen acht prominente Pärchen in die rustikale Villa in Portugal ein. Unter den WG-Bewohnern – wie auch in den Jahren davor – einige Kandidaten, die mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten. Ansonsten wäre so ein TV-Gelage ja auch öde! Bei Micaela Schäfer (34) und Patricia Blanco (47) weiß man zum Beispiel, was man bekommt. Die Ladys reden gerne Klartext, auch wenn's unangenehm wird. Aber auch eine Iris Abel kann anscheinend austeilen, wie sich nun in der ersten Folge zeigte. Damit hätte wohl keiner gerechnet...

Die Ehefrau von Bauer sucht Frau-Uwe Abel hielt sich in der Auftaktepisode des Promi-Formats zunächst einmal zurück. Weder als es um Patricia Blancos vermeintliche Vieltrinkerei oder den Unschuld-Zoff zwischen Daniela Karabas (40) und Patrick Schöpf ging, fiel die Brünette auf. Als dann aber die Rauswurfentscheidung anstand, wendete sich das Blatt. Iris fühlte sich wohl von Julian Evangelos und Stephanie Schmitz auf den Schlips getreten. Die Love Island-Kandidaten gaben dem Schweinebauer-Paar ihr Raus-Voting. "Wir haben da nicht wirklich Gesprächsebenen gefunden und wir pflegen einen ganz anderen Lifestyle", begründete Julian. Anscheinend die perfekte Vorlage für Iris: "Lifestyle UND Intelligenz – das passt nicht zusammen", spottete sie flüsternd ins Ohr ihres Ehemannes.

Und auch auf die Stimmen von Patricia und ihrem Nico Gollnick reagierte sie wenig begeistert: "Auf jeden Fall kann ich dir sagen: Du kannst mir das Wasser nicht reichen", schoss sie gegen die Tochter von Roberto Blanco (81) – erneut nur für ihren Uwe hörbar. Ob Iris in den folgenden Folgen mit den Kandidaten aneinandergerät? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Star"-Teilnehmer Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

MG RTL D / Max Kohr Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Stefan Menne Die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2018

