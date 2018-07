Giovanni Zarrella (40) hat den Influencer-Dreh raus! Der einstige Bro'Sis-Sänger amüsiert gerade das Netz als neuer Blogger-Guru. Auf Instagram parodiert der Moderator mit viel Humor das Auftreten einiger Web-Stars – und bekommt für seine ulkigen Clips und Fotos jetzt mächtig Zuspruch! "Die Blogger selbst teilen meine Videos dann in ihrer Story und ich habe dann auf einmal so einen Boom, auf einmal 500 neue Follower innerhalb von einer halben Stunde", offenbart Giovanni im Promiflash-Interview bei der RIANI-Fashion Show in Berlin.

WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de