Wird sie immer mehr zur Kopie ihrer großen Schwester? Schon seit einigen Jahren eifert Kylie Jenner (20) ihrer Sis Kim Kardashian (37) im Aussehen nach. Ob mit demselben kurvigen Body oder beinah identischen Outfits – der jüngste Jenner-Kardashian-Spross hat ein eindeutiges Stylevorbild. Bei den neusten Bildern der Jungunternehmerin muss man allerdings glatt zwei Mal hinschauen – Kylie rekelte sich jetzt in derselben sinnlichen Pose wie Kim!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 20-Jährige nun einen Schnappschuss für die neue Sommerkollektion ihrer Kosmetikmarke. In einem lilafarbenen, metallisch schimmernden Badeanzug posierte Kylie in einer ziemlich berühmten Körperhaltung ihrer Schwester Kim. Auf der Seite liegend, mit aufgerichtetem Körper und betont herausgestrecktem Po, blickte die Neu-Mami lasziv in Richtung Kamera. Mit diesem Werbebild kündigte sie den Launch ihrer neuen Produkte an.

Was bei diesem Pic ebenfalls auffällt, sind Kylies arg voluminöse Lippen. Allerdings handelt es sich bei dieser Aufnahme um ein Shooting von vor ihrer kleinen aber feinen Beauty-Verwandlung. Vor ein paar Tagen bestätigte der Reality-Star nämlich selbst, dass er zurück zu seinem alten Look will: "Ich bin meine Lip Filler losgeworden!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

akra/X17online.com Kylie Jenner und Kim Kardashian in Calabasas

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Reality-TV-Star

