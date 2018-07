Kommt er doch zu Germany's next Topmodel zurück? Thomas Hayo gab vor rund vier Wochen völlig überraschend bekannt, dass er die Show-Jury rund um Modelmama Heidi Klum (45) verlassen wird. In einem Interview mit Promiflash während der Berlin Fashion Week plauderte der coole Casting Director jetzt aus, welche Zukunftspläne er hat. Kann er sich eine Rückkehr eventuell vorstellen? "Ich habe vor langer Zeit aufgehört, genau zu planen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber ich bin 'Topmodel' als Show und der ganzen Familie dort nach wie vor sehr verbunden, weil ich eine tolle Zeit hatte", erklärte der 49-Jährige.

