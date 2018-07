War Herzogin Meghan (36) bei der Taufe von Prinz Louis etwa unerwünscht? Am Montag wurde dem Mini-Royal in der Kapelle des St. James Palastes in London der christliche Segen erteilt. Unter den Gästen waren auch Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan – doch die Anwesenheit der Ex-Schauspielerin soll zunächst auf der Kippe gestanden haben! Grund dafür: Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) hätten sich die gesamte Aufmerksamkeit für ihr Söhnchen gewünscht, wie ein Insider der OK behauptet.

WPA Pool / Getty Images, DOMINIC LIPINSKI/AFP/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de