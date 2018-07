Daniele Negroni (22) zieht endgültig einen Schlussstrich! Vor wenigen Tagen gerät der einstige DSDS-Kandidat mit seinem Beziehungschaos in die Schlagzeilen. Zwischen ihm und seiner damaligen Freundin Tina Neumann soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Wenig später zerbricht die Partnerschaft zwischen dem Musiker und der 16-Jährigen. Diesen Trubel möchte der Sänger nun hinter sich lassen: Und verarbeitet die Liebespleite in seinem neuen Song!

Daniele lenkt sich von seinen verletzten Gefühlen offenbar am besten mit Arbeit ab. "Wenn ich verliebt bin oder Liebeskummer habe, schreibe ich meine stärksten Songs", erklärt der Neu-Single in einer aktuellen Pressemitteilung. Zu den Vorwürfen, er hätte seine Ex-Freundin angegriffen, möchte sich der 22-Jährige nicht weiter äußern. In Zukunft will er lieber mit seinem neuen Titel "Tausende Lieder" Schlagzeilen machen: "Jetzt heißt es wieder volle Kraft voraus in Sachen Musik", zeigt er sich voller Tatendrang.

Ganz abgeschlossen scheint das Kapitel dann aber doch nicht zu sein: Auf seinem YouTube-Kanal kündigt er seinen neuen Song mit den Worten "Die Antwort auf das Liebeschaos" an. Damit möchte der einstige Dschungelcamper offenbar betonen, dass ihn seine Leidenschaft vor allem in schwierigen Situationen aufbaut – so auch nach der Trennung von Tina. "In dem Song geht es um meine allergrößte Liebe – die Musik", erklärt er die Bedeutung hinter dem selbst geschriebenen Track.

P. Hoffmann/WENN.com Daniele Negroni und Tina Neumann auf der Aftershowparty beim ECHO 2018

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Cinamon Red/WENN.com Daniele Negroni bei den VideoDays 2017

