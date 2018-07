Er wird tatsächlich der neue Joker und tritt damit in die großen Fußstapfen von Hollywood-Kollegen wie Jack Nicholson (81), Jared Leto (46) und Heath Ledger (✝28)! Warner Brothers kündigte bereits im Jahr 2017 an, dass ein Ableger über den verrückten Schurken aus Gotham City geplant sei. Für die Rolle des Jokers suchten die Macher seither einen ganz neuen Darsteller. Als heißester Kandidat wurde Schauspieler Joaquin Phoenix (43) gehandelt – und jetzt ist es offiziell: Joaquin wird in dem neuen Streifen zum irren Clown!

Laut Hollywood Reporter soll der 43-Jährige bereits vor Kurzem den Deal mit dem Filmstudio unterschrieben haben. In dem kommenden Spin-off wird er somit schon bald den weiß geschminkten Superschurken verkörpern. Bislang ist jedoch noch nicht bekannt, wie viel Make-up schlussendlich tatsächlich im Gesicht des Schauspielers landen wird: Zum Aussehen des neuen Jokers wurden noch keine Informationen preisgegeben. Eines steht jedoch bereits fest: Der bislang noch titellose Batman-Ableger über den Erzfeind von Bruce Wayne soll ein düsterer Thriller werden!

Das perfekte Genre für Joaquin: Ob als Menschenhändler in "The Immigrant" oder als Auftragskiller in "A Beautiful Day" – der Golden Globe-Gewinner konnte die Zuschauer bereits des Öfteren mit seinen düsteren Rollen in Thrillern überzeugen. Die Dreharbeiten des 55 Millionen Dollar teuren Joker-Films sollen ab September beginnen.

WENN Joaquin Phoenix beim "A Beautiful Day"-Photocall in Rom

LUCY NICHOLSON/AFP/Getty Images Russell Crowe und Joaquin Phoenix bei der Premiere von Gladiator 2000

WENN Marion Cotillard und Joaquin Phoenix

