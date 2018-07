Happy Birthday, liebe Neumama! Von ihrem neugeborenen Sohn wird Johanna Klum (38) ganz schön auf Trab gehalten. So möchte der kleine Fratz am liebsten nur auf ihrem Arm schlafen, nachts allerdings bloß nicht länger als 80 Minuten. Sogar beim Stylen gibt er nur ungern Ruhe. Selbst an ihrem großen Tag übernimmt ihr Söhnchen die Kontrolle – und trotzdem wirkt Johanna einfach happy!

"Nicht mal an meinem Geburtstag habe ich hier das Sagen", beschwerte sich die 38-Jährige ironisch auf Instagram. Auf ihrem neuesten Foto hält sie ihren Prinzen lächelnd auf dem Arm, während dieser an ihren Haaren zieht. "Kaum ein paar Wochen alt und schon hat Babyboy mich – und meine Haare – voll im Griff. Wo soll das nur enden?", fragte sie sich außerdem. Trotzdem sei ihr kleiner Junge das schönste Geschenk für die Moderatorin.

Obwohl der Schnappschuss einen weniger perfekten Moment aus Johannas Leben zeigt, sind ihre Fans hin und weg vom niedlichen Mama-Sohn-Duo. So schwärmte eine Abonnentin der schönen Brünette: "Die besten Geschenke machen wir uns doch eh selber: die Kinder!"

Instagram / johannaklum Johanna Klum und ihr Baby

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit Söhnchen an ihrem 38. Geburtstag

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

