Hätte sich Bibi Heinicke (25) lieber einen spektakuläreren Antrag gewünscht? Seit wenigen Tagen ist die schwangere Web-Queen mit ihrem Schatz Julian Claßen (25) verlobt. Der Bald-Papa hielt um die Hand seiner Liebsten an, und das ohne großes Tamtam und ganz schlicht im gemeinsamen Zuhause. Ist die Netz-Beauty darüber enttäuscht? Im Gegenteil: "Ich finde, Julian hat alles perfekt gemacht. Und ich bin so glücklich über den Antrag und auch, wie er ihn gemacht hat. Es war so eine romantische Situation und ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können", offenbart Bibi jetzt auf YouTube.

Instagram / bibisbeautypalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de