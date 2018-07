Mit ihrer Trennung schockten Liam Payne (24) und Cheryl Cole (35) ihre Fans Anfang Juli gehörig. Die beiden hatten mit elf Jahren Altersunterschied eigentlich als ungleiches, aber glückliches Traumpaar gegolten. Im März 2017 krönten sie ihre Liebe mit einem gemeinsamen Kind. Um Söhnchen Bear Grey wollen Liam und Cheryl nach der Trennung offenbar auf keinen Fall streiten. Der Sänger überlässt sein Kind sogar freiwillig seiner Ex.

Gegenüber Daily Star verdeutlichte Liam jetzt, dass es unter keinen Umständen einen Sorgerechtsstreit um den kleinen Bear geben soll. "Babys wollen ihre Mutter. Dem würde ich mich niemals in den Weg stellen wollen", erklärte der 24-Jährige. Das erste Lebensjahr seines Sohnes hat der ehemalige One Direction-Star fast vollkommen verpasst. Um seine Solo-Karriere so richtig in Schwung zu bringen, war er lange auf Tour. "Es war tatsächlich leichter, unterwegs zu sein und zu wissen, dass er eh nur seine Mama möchte", meinte er.

Trotz allem will sich das Ex-Paar in Zukunft gemeinsam um seinen Nachwuchs kümmern. Dauerhaft wird der Sprössling aber bei X Factor-Jurorin Cheryl aufwachsen. "Wir haben immer noch so viel Liebe füreinander als Familie", hatte der Musiker in der Trennungsbekanntgebung geschrieben.

