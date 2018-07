Für ihre Fans ist Sarah Lombardi (25) einfach die perfekte Frau und ein Vorbild! Die Sängerin präsentiert sich im Netz sexy und glücklich – vielleicht auch dank ihres neuen Freundes Roberto. In ihren hübschen Outfits ist die Mutter des kleinen Alessio (3) stets ein absoluter Hingucker. Doch auch eine Schönheit wie Sarah hat das eine oder andere an sich auszusetzen. Jetzt verriet sie, was ihr an ihrem Körper gar nicht gefällt.

"Meine Bauernfinger mag ich gar nicht", schrieb sie auf Instagram – lange Nägel zu tragen, komme für sie daher nicht infrage. Einen zweiten vermeintlichen Makel machte die Musikerin bei ihren Brüsten aus. "Ein kleines bisschen mehr Oberweite hätte mir meine Schwangerschaft schon lassen können", teilte sie ihren Followern mit. Optischer Knackpunkt Nummer drei ist "Henri": So hat Sarah eine kleine Narbe in ihrem Gesicht genannt, die einfach nicht mehr weggehen will. Dazu postete sie ein trauriges Emoji.

Kaum zu glauben, dass die 25-Jährige Problemzonen an ihrem Körper findet – hat sie sich doch gerade erst einen atemberaubenden neuen Look zugelegt: Für den Release ihres aktuellen Albums "Genau hier" präsentierte sich Sarah plötzlich ganz feminin, mit neuem Haarschnitt und in Outfits, die ihre sexy Kurven in Szene setzen. Ihre Fans lieben sie jedenfalls dafür.

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Sebastian Reuter/Getty Images for Platform Fashion Sängerin Sarah Lombardi bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de