Er ist schon fast wieder der Alte! Am Mittwoch hatte Harald Glööckler (53) seine Fans in Sorge versetzt: Wegen einer heftigen allergischen Reaktion, die sein ganzes Gesicht anschwellen ließ, musste der extravagante Modeschöpfer im Krankenhaus behandelt werden. Nur wenige Stunden später gibt der Designer in einer Instagram-Story nun ein erstes Gesundheits-Update und betont: "Es geht mir noch nicht wirklich gut, aber es ist schon besser."

