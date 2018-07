Endlich eine neue Liebe für Leah Messer (26)! Der Teen Mom-Star hat in seinen jungen Jahren bereits so einiges durchgemacht. Vor allem in Liebesdingen scheint die dreifache Mutter einfach kein Glück zu haben. Erst Anfang des Jahres überraschte die Blondine ihre Fans, als sie erneut eine Affäre mit ihrem zweiten Ex-Mann Jeremy Calvert begonnen hat – die wieder einmal in die Brüche gegangen ist. Jetzt soll Leah aber endlich den Mann fürs Leben gefunden haben: Sie ist wieder frisch verliebt!

Wie ein Insider dem US-Magazin Us Weekly verriet, soll ihr Neuer Jason Jordan heißen und 39 Jahre alt sein – also 13 Jahre älter als Leah. "Obwohl er älter ist, haben sie viel gemeinsam", meinte die Quelle. Zwischen der TV-Blondine und ihrem Schatz soll es sogar richtig ernst werden. Selbst Leahs Töchter sind angeblich schon total begeistert von Mamas neuem Freund. "Er hinterlässt Blumen für die Mädchen und Nachrichten für Leah an ihrem Auto. Es entwickelt sich. Sie genießen es zurzeit beieinander zu sein", wusste der Insider.

Jason hat selber bereits einen zweijährigen Sohn aus seiner ersten Ehe, den er Leah offenbar bereits vorgestellt hat. Ob Jason – so wie damals Leahs beide Ex-Männer – auch bei "Teen Mom" auftreten wird, ist bisher aber noch nicht klar.

Instagram / leahdawn92mtv "Teen-Mom"-Star Leah Messer und ihre Tochter Adalynn

Leah Messer / Instagram Leah Messer, "Teen Mom"-Star

Instagram / leahdawn92mtv Leah Messer, Realitystar

