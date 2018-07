Der "Señorita"-Hype geht weiter! Anfang September 2017 erschien der Sommerhit von Pietro Lombardi (26) und Rapper Kay One (33) – und wurde zum absoluten Ohrwurm. Mit seinem schwungvollen Beat kämpfte sich der Track des Duos gekonnt bis an die Spitze der Charts. In nur 20 Minuten nach der Veröffentlichung wurde das Video über 1.000 Male geteilt. Nun hat "Señorita" einen weiteren Meilenstein erreicht!

"Freunde, danke für euren unglaublichen Support. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht", freute sich Pietro auf Instagram. "Erst Gold, dann Platin und jetzt haben wir tatsächlich die 100 Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht." Für ihn sei dies immer ein großer Wunsch gewesen. Nun ist aus Pietros Traum Realität geworden – und das sogar schneller als erwartet. Schließlich ist der Release des Songs noch nicht einmal ein Jahr her.

Wer allerdings geglaubt hatte, dass Pietros Erfolgswelle nach dem Megahit abflauen würde, wird ziemlich ins Staunen geraten sein. Mit seinem Track "Phänomenal", der im Mai veröffentlicht wurde, hat der DSDS-Gewinner von 2011 ordentlich nachgelegt. Auch mit diesem Song landete der Karlsruher auf dem ersten Platz der Charts und knackte in nur drei Tagen die Zwei-Millionen-Marke auf YouTube.

