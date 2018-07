Große Sommerliebe bei Vanessa Hudgens (29) und Austin Butler (26)! Das Traumpaar ist inzwischen bereits seit mehr als sieben Jahren zusammen – vor knapp einem halben Jahr machten sogar Verlobungsgerüchte die Runde. Auch nach all der Zeit scheinen die beiden noch immer bis über beide Ohren ineinander verliebt zu sein. Gemeinsam verbringen die Turteltauben momentan eine paradiesische Auszeit auf den karibischen Turks- und Caicosinseln. Vom Strand aus verschickte Vanessa nun süße Urlaubsgrüße – mit einer besonderen Botschaft an ihren Liebsten!

Auf dem Pärchenfoto mit ihrem Schatz Austin, das die Schauspielerin vergangenen Montag auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hat, erkennt man sofort: Diese beiden sind total im Turtelmodus und genießen die Zeit in Zweisamkeit in vollen Zügen. Vor der tropischen Kulisse des türkisblauen Ozeans strahlen Vanessa und Austin mit der Sonne um die Wette. "Mein Himmel", fasste das Ex-Disney-Sternchen seine großen Gefühle unter dem Beitrag in Worte.

Ihre Fans feiern die Sängerin für diese niedliche Momentaufnahme: Ganze zwei Millionen Likes bekam das Bild bisher. Und auch in den Kommentaren hagelt es Herz-Emojis und zahlreiche Komplimente für das Langzeitpärchen: "Ihr seid mein absolutes Traumpaar!", "Wann heiratet ihr endlich, ihr seid einfach perfekt füreinander!" und "Ihr haltet meinen Glauben an die Liebe aufrecht", lauten nur einige der schwärmerischen Kommentare der Follower.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Austin Butler, Juli 2018

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens auf Kuba

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de