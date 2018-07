Die Lochis holen sich prominente Unterstützung an Bord. Und das, obwohl sie 2017 auch ganz ohne Hilfe ganz oben auf der Erfolgswelle geschwommen sind. Neben ihrem Tanz-Debüt bei Let's Dance durften sich Heiko (19) und Roman Lochmann (19) auch über den Goldene Kamera Digital Award im Bereich "Original Song" als auch den Webvideopreis als bester Music Act freuen. Nun wollen die Brüder mit ihrem zweiten Album durchstarten und setzen dabei auf die Zusammenarbeit mit einem bekannten Künstler!

Auf Heikos neuestem Instagram-Pic ist neben seinem Bruder und ihm auch Popsänger Lukas Rieger (19) zu sehen. Die drei stehen vor einer riesigen Fensterwand mitten in Frankfurt. "Schreib-Session", betitelte der Lochi das Bild und verlinkte neben Roman auch den "Elevate"-Sänger. Auf das schließliche Endprodukt der gemeinsamen Song-Tüftelei müssen die Fans allerdings noch bis September warten. Erst dann soll die Platte "What Is Life" erscheinen.

Ob sie mit ihrer zweiten Scheibe an den Erfolg der ersten anknüpfen können? Immerhin brachte ihnen das Album "#zwilling", das vor zwei Jahren erschien, gleich zwei Echo-Nominierungen ein. Seid ihr schon gespannt auf das neue Album? Stimmt ab!

