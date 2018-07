Ein Beziehungs-Comeback scheint nun endgültig ausgeschlossen! Die junge Liebe von DSDS-Star Daniele Negroni (22) und Influencerin Tina Neumann fand Ende Juni nach anderthalb Monaten ein bitteres Ende: Die beiden Teenie-Idole trennten sich nach einer heftigen Auseinandersetzung. Zunächst schien es so, als würde Daniele seine Ex-Flamme zurückgewinnen wollen – doch das ist nun wohl Geschichte. Der Dschungelcamp-Prinz hat einen öffentlichen Schlussstrich unter das Kapitel Tina gezogen!

Erstes Indiz für seinen Neuanfang – der 22-Jährige postete vor Kurzem ein inniges Bussel-Foto mit der Ex-GNTM-Kandidatin Zoe Saip. Doch es geht noch eindeutiger: Ein User kommentierte das Kuss-Bild auf Instagram und bemerkte, dass der Sänger so seine Ex mit Sicherheit nicht zurückbekommen werde. Daniele reagierte prompt und ließ in seinem Statement keinen Platz für Zwischentöne: "Die will ich auch nicht mehr sehen oder sonst noch etwas." Und was ist mit Nachwuchsmodel Zoe?

Sie kommentierte das "Pärchen"-Foto ebenfalls und postete ein Herz-Emoji unter das Foto, worauf wiederum der Musiker mit vielen Herzen-Bildchen antwortete. Trotzdem: Der "Only You"-Interpret beharrt darauf, dass er und die Wienerin nur Kumpels seien: "Darf man auch mit Freundinnen klarkommen, ohne dass man direkt denkt: Freundin oder sonst was?", schrieb er auf Social Media. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden...

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Zoe Saip

Instagram / negroni_daniele Instagram-Screenshot von Daniele Negronis Profil

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Tina Neumann

