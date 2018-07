Im Hause Wintour gab es einen Grund, sich in Schale zu werfen – wobei es für Vogue-Chefin Anna (68) wohl eine Selbstverständlichkeit ist, sich immer und überall von ihrer elegantesten Seite zu präsentieren. Diese Eigenschaft hat die Fashion-Ikone an ihre Tochter Bee Shaffer (30) weitergegeben – die für den besonderen Anlass verantwortlich war. Die 30-Jährige hat ihren Verlobten Francesco Carrozzini (35) geheiratet!

Wie Page Six berichtet, habe sich das Paar am 7. Juli still und heimlich im New Yorker Anwesen des Magazinoberhaupts das Jawort gegeben. 150 Gäste sollen der Produzentin und dem Fotografen an ihrem großen Tag Gesellschaft geleistet haben. Wie das Spektakel ohne großes Trara stattfinden konnte? Laut der Quelle war es den Anwesenden strikt verboten, Handys zu benutzen. So konnte sichergestellt werden, dass keine Informationen an die Öffentlichkeit gelangten.

Allerdings wird vermutet, dass die Hochzeit doch noch für Aufsehen sorgen wird. Die Redakteurstochter und der Sohn der verstorbenen Chefredakteurin der italienischen Vogue sollen in der nächsten Auflage der amerikanischen Ausgabe als Braut und Bräutigam zu sehen sein.

WENN.com Bee Shaffer und ihre Mutter Anna Wintour

Neilson Barnard/Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2018

IPA/WENN.com Anna Wintour und Francesco Carrozzini in Italien

