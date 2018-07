Party-Girl war gestern, Kim Kardashian (37) wird politisch! Der Realitystar ist eigentlich vor allem für seine knappen Outfits und coolen Social-Media-Pics bekannt. In letzter Zeit zeigt die dreifache Mutter sich aber auch immer häufiger von einer ganz anderen, ernsthafteren Seite. Erst im vergangenen Monat verhalf sie der seit 21 Jahren inhaftierten Alice Johnson zu einer Begnadigung. Das reicht Kim aber noch nicht: Sie setzt sich nun auch für alle anderen weiblichen Häftlinge ein!

Am Wochenende besuchte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin ein Frauengefängnis in Kalifornien, um sich mit den Insassen über die dortigen Zustände zu unterhalten. Offenbar hat das bei der 37-Jährigen Eindruck hinterlassen. Nur kurze Zeit später rief sie den Gouverneur Jerry Brown auf Twitter dazu auf, einer Gefängnisreform zuzustimmen. Über die wird in Kalifornien nämlich gerade diskutiert. "Die Frauen, die ich in der Einrichtung getroffen habe, sind immer noch in meinen Gedanken und in meinem Herzen", erklärte Kim ihren Einsatz.

Der Gesetzesentwurf, um den es dabei geht, könnte die Lebensumstände der Frauen in Gefängnissen stark verbessern. Dadurch wäre es männlichen Gefängniswärtern zum Beispiel verboten, weibliche Häftlinge abzutasten oder ihre Zellen zu betreten, wenn die Insassen nackt sind.

Rick Davis / Splash News Kim Kardashian in New York, Mai 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Kim Kardashian bei den MTV Movie and TV Awards 2018

Anzeige

E-Press / Splash News Kim Kardashian in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de