Hat da jemand seinen Romantik-Anfall bereut? Mädchenschwarm Justin Bieber (24) ist seit Kurzem verlobt. Die Frau mit dem Klunker am Finger: seine On-Off-Freundin Hailey Baldwin (21). Die Liebe zu seiner Bald-Ehefrau zelebrierte der Biebs vor wenigen Tagen nicht nur mit einem romantischen Couple-Post. Er veröffentlichte auch einen intimen Pool-Shot mit seiner Liebsten. Aber wo sind plötzlich die zwei neuesten Schnappschüsse im kühlen Nass? Promiflash zeigt euch die Pics, die Justin ganz schnell wieder gelöscht hat.

Warum bloß dieser Instagram-Rückzieher? Schließlich stehen die gelöschten Bilder dem übrig gebliebenen in nichts nach. Auch hier sehen Fans die Verlobten eng aneinander gekuschelt im Wasser. Sie knutschen sogar. Die zwei verschwundenen Liebes-Postings dokumentieren die gleiche Situation: Justin und Hailey frönen ihrer Liebe am Beckenrand. Auf dem einen stehen die beiden ganz knapp vor einem weiteren Kuss. Das andere könnte der melancholische Höhepunkt eines Musikvideos sein. Das Model klammert sich an seinen Auserwählten, krallt sich mit den Händen in den Rücken des "Friends"-Interpreten – und guckt theatralisch in die Ferne.

So intime Einblicke traute sich Hailey, bisher nicht zu posten. Das einzige Bild mit ihrem zukünftigen Ehemann auf ihrem Insta-Profil ist ein Schnappschuss am Flughafen. Sie und der Biebs besteigen gerade einen Privatjet. Ob da jemand die wilden Kommentare seiner eingefleischten Fans fürchtet und sich deshalb zurückhält?

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Verlobte Hailey Baldwin im Pool

Anzeige

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de