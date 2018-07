Wann geben Katy Perry (33) und Orlando Bloom (41) ihr Liebes-Comeback endlich zu? Offiziell sind die Sängerin und der Hollywood-Star seit März 2017 getrennt. In den vergangenen Monaten deutete sich aber ganz klar ihre Reunion an: Immer wieder wurden die beiden von Fotografen zusammen erwischt oder streuten selbst Liebes-Hinweise. So ganz eindeutig sagten sie zwar noch nicht, dass sie wieder ein Paar seien, doch neue Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die Promis bei einem Date in London. Katy und Orlando fuhren gemeinsam zu dem Nachtklub, danach hielt sich die Musikerin am Arm ihrer Begleitung fest. Da ist ihr Beziehungs-Outing wohl nur noch eine Frage der Zeit...

