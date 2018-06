War das etwa wirklich ein Zufall – oder wollte Katy Perry (33) ihren Emotionen ganz öffentlich freien Lauf lassen? Seit Monaten gibt es Gerüchte, die schöne "Teenage Dream"-Sängerin sei wieder mit ihrem On-Off-Hottie Orlando Bloom (41) zusammen. Dieses Spekulationsfeuer schürt die Blondine nun ein weiteres Mal: Unter einem Beitrag des 41-Jährigen im Netz hinterließ sie einen heißen Sex-Kommentar – und brachte die Fans des Couples zum Ausrasten!

Was sich Olli wohl beim Anblick dieser Worte gedacht hat? Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Schauspieler jetzt einen Teaser-Trailer zu seinem neuen Theaterstück "Killer Joe". Beim Anblick ihres vermeintlichen Lovers konnte Katy nicht an sich halten – und kommentierte den Clip mit "Ich brauche eine Saisonkarte für diesen Hintern!". Kurz darauf schien die Musikerin das aber wieder zu bereuen und redete sich mit den Worten "Ups, das wollte ich dir in den Privatnachrichten schreiben", wieder heraus.

Für die Fans des Paars ist spätestens nach dieser anrüchigen Aussage klar: Katy und Orlando sind definitiv wieder ein Paar! Dass die beiden erst im April gemeinsam eine Andacht des Papstes im Vatikan besucht hatten und die 33-Jährige ihren Liebsten zudem bei seiner Aufführung in London anfeuerte, unterstreicht diese Vermutung.

Ernesto S. Ruscio/Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Katy Perry in Rom

Catholic Press Photo/IPA/WENN.com Papst Franziskus, Orlando Bloom und Katy Perry im Vatikan

