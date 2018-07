Jetzt ist alles in trockenen Tüchern! Seit wenigen Wochen steht fest, dass Sarah (27) und Dominic Harrison (27) gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose ihre Koffer packen und vorübergehend ins sonnige Los Angeles auswandern werden. Zunächst tasten sie sich ab September mit einem sechsmonatigen Probe-Aufenthalt an das Projekt Umzug heran – und der ist nahezu vollends geplant. Die Familie hat nun bekannt gegeben, die Flüge in die USA bereits gebucht zu haben.

In ihrem neuesten YouTube-Vlog ging es bei den Harrisons unter anderem erneut um ihre ganz großen Pläne! Am Münchner Flughafen wurde schon mal eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Reise geregelt: "Flüge nach Los Angeles und zurück haben wir jetzt gebucht", erzählte Sarah ihren Followern. Mit Premium-Economy-Tickets, die mehr Beinfreiheit und breitere Sitzplätze garantieren, könne es bald losgehen: "Dann müsste eigentlich alles passen. Umbuchen können wir nicht. Von dem her steht eigentlich alles fest und unserer Reise nichts mehr im Weg!" Auch Dominic ist sich dem Ernst der Lage bewusst: "Wir haben es endlich getan", verkündete er, während er mit den Tickets in die Kamera wedelte: "Ja, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück!"

Damit kann sich das Trio nun in Ruhe auf die letzten Vorbereitungen konzentrieren. Sarah verriet außerdem, dass immer noch ein paar bürokratische Aufgaben anstünden, bevor sie ihr neues Leben in der Stadt der Engel starten: "Wir machen uns noch eine To-do-Liste, was wir noch machen müssen, damit wir das abhaken können."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de