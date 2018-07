Am vergangenen Sonntag stellte Vera Int-Veen (50) endlich die neuen Söhne von Schwiegertochter gesucht vor. Mit Handelsfachpacker Marco, Märchenfreund Maik, "Mettigel"-Mario und Schlager-DJ Bernd bekommen unter anderem gleich vier Ex-Kandidaten noch einmal die Chance, im TV nach ihrer Traumfrau zu suchen. Anders als bei ihrer ersten Teilnahme werden die Single-Männer ihre Liebesanwärterinnen aber nicht zu Hause empfangen, sondern sich mit ihnen ins Ausland wagen. Aber ist mit dem Sprung ins internationale Abenteuer die Liebes-Pleite schon vorprogrammiert?

Bereits in den vergangenen Staffeln durften sich einige Kandidaten über spannende Urlaube in den unterschiedlichsten Ländern freuen. Ob Kultkandidatin Beate (35) mit Mutter Irene in Japan, Ingo (27) samt Eltern in Thailand oder Postkartenmodel Svenja mit ihren vier Bewunderern auf Mallorca – eines hatten all diese Trips gemeinsam: Nie hat es geklappt mit der großen Liebe! Ob das daran liegt, dass sich die Bewerber und Bewerberinnen lieber auf Senderkosten vergnügen, statt im Paradies ernsthaft nach einem Partner zu suchen?

Die "Schwiegertochter gesucht"-Liebessuche im Ausland kommt auch bei der Mehrheit der Promiflash-Leser eher mäßig an. In einer Umfrage gaben 69 Prozent an, von Veras Kuppel-Plan in der Ferne nicht viel zu halten. Sie haben die Vermutung, die Kandidaten würden sich in den eigenen vier Wänden wohler fühlen als auf unbekanntem Terrain. Nur 31 Prozent hingegen rechnen den Anwärtern gute Chancen aus, sich auch fernab des eigenen Heims ernsthaft zu verlieben.

