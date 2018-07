Haben sie ein zuckersüßes Geheimnis? Was im Herbst 2017 mit wilden Spekulationen begann, schien spätestens mit einigen Turtel-Pics am Strand von Malibu im Januar bestätigt: Zwischen Dakota Johnson (28) und Chris Martin (41) sprühen die Funken. Seitdem halten sich hartnäckige Gerüchte, die beiden wären in ihrer Beziehung schon einen deutlichen Schritt weiter – zuletzt hatten sogar Gerüchte die Runde gemacht, die Schauspielerin und der Coldplay-Frontman würden Nachwuchs erwarten. Und genau diese befeuert nun ausgerechnet Dakota selbst: Der Shades of Grey-Star wurde jetzt mit einem verdächtigen Bäuchlein gesichtet!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen die 28-Jährige beim Lebensmittel-Shopping in Los Angeles. Die brünette Beauty trägt aber nicht nur bepackte Papiertüten mit sich herum, sondern auch ein Bäuchlein! Zwar trägt die Tochter von Melanie Griffith (60) ein luftiges Sommerkleid, ganz verhüllen kann aber auch das leichte Sommerkleidchen die verdächtige Kugel nicht. Sollten sich die Spekulationen also wirklich bewahrheiten und die beiden Turteltauben ein Kind erwarten?

Eine Freundin des Paares soll laut InTouch verraten haben: ja! "Ein Baby zu diesem frühen Zeitpunkt war definitiv nicht geplant. Sie haben allerdings schon häufiger über eine gemeinsame Familie gesprochen." Besonders die vermeintliche Mama in spe sei ganz aus dem Häuschen – vor allem Chris' liebevoller Umgang mit seinen Kindern Apple Blythe Alison Martin (14) und Moses Bruce Anthony Martin (12) aus der Ehe mit Gwyneth Paltrow (45) habe sie von seinen Vaterqualitäten überzeugt.

Ob die Gerüchte stimmen, ist aber einmal mehr fraglich. Schon Anfang des Jahres hielten sich Spekulationen um eine mögliche Schwangerschaft – und stellten sich als falsch heraus. Das damals vermutete Baby hätte in diesem Sommer schon das Licht der Welt erblicken müssen...

Kevin Winter/Getty Images Chris Martin bei einem Konzert in Kalifornien

Splash News Dakota Johnson, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Apple Martin, Chris Martin und Moses Martin

