Zerstörten die Stylisten von Germany's next Topmodel etwa Gerdas (25) Haarpracht? Diesen Vorwurf hat die Neuberlinerin jedenfalls aktuell erhoben. Als Blondine war sie zu der Sendung gekommen – und verließ sie als Brünette. Nach ihrem Showa-Aus im März kehrte die fitnessverrückte Lady allerdings ganz schnell wieder zu ihrer alten Haarfarbe zurück. Jetzt verriet die Ex-GNTM-Kandidatin: Nicht etwa das Blondieren, sondern die Friseure der Castingshow haben ihrer Mähne mächtig zugesetzt!

Auf Instagram wurde die Influencerin von einem Fan gefragt, wie sehr das Blondieren ihre Haare in Mitleidenschaft gezogen hätte. Schließlich saß die Beauty erst letztens wieder auf dem Friseurstuhl, um ihren Schopf noch heller färben zu lassen. Ganz unberechtigt war die Frage nicht, denn allgemein gilt Blondieren als sicheres Mittel für Haarbruch und Co. Doch Gerda machte unmissverständlich klar: "Meinen Haaren wurde bei GNTM geschädigt. Ich hatte gesunde blonde Haare, bis sie mir alles ausgedünnt haben, um Extensions reinzumachen."

Nach "Germany's next Topmodel" startet Gerda karrieretechnisch so richtig durch. Sie ist nicht nur Werbegesicht für das Fitnesslabel Beyond Limits, sondern macht sich auch als Vloggerin und Insta-Star einen Namen. Mit derzeit über 380.000 Abonnenten auf Instagram hat sie deutlich mehr Follower als beispielsweise ihre ehemaligen Konkurrentinnen Klaudia mit K (21), Trixi (18) oder Zoe – und sogar mehr als die diesjährige Gewinnerin Toni (18)!

Instagram / gerda.jlewis Instagram-Star Gerda Lewis

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

