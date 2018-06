Gerda Lewis packt ihre Siebensachen zusammen! Eigentlich ist die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in Köln zu Hause. Von ihrer Heimat am Rhein hat sie mittlerweile aber die Nase voll. In ihrem YouTube-Video erklärt sie die Gründe für den bevorstehenden Umzug nach Berlin. "Köln ist so klein. Hier kennt jeder jeden, hier weiß jeder, was der andere macht. Hier weiß jeder, wer was mit wem hat oder wer mit wem auseinander ist." Ob sie damit ihr kürzliches Liebesaus mit Tobi meint? Fest steht jedenfalls eins: Die Vloggerin kann es kaum erwarten, ihre Fans auf ihr brandneues Abenteuer mitzunehmen.



