Deshalb ist Nadine Klein noch single! In wenigen Tagen werden sich gleich 20 Männer um die ehemalige Bachelor-Kandidatin reißen: Nadine wird die neue Bachelorette! Dadurch will die Studentin dann endlich ihre Liebesflaute beenden. Bisher hatte sie nämlich nur wenig Glück in der Liebe – und das offenbar aus einem bestimmten Grund: Nadine macht ihren Wohnort Berlin für ihr Single-Dasein verantwortlich!

Seit ihrer letzten Beziehung, die immerhin fünf Jahre lang hielt, geht die 32-Jährige alleine durchs Leben. Für sie ist die Sache ganz klar: Die Hauptstadt ist schuld! "Die wenigsten Männer wollen heutzutage eine feste Beziehung. Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, vor allem in einer Großstadt wie Berlin“, verriet sie im RTL-Interview. Als Bachelorette dürfte das aber kein Problem sein. Ihre Rosen wird Nadine nämlich auf der griechischen Insel Korfu verteilen.

In der Kuppelshow will die gebürtige Münchnerin sowieso mal aus ihrem alten Flirt-Muster ausbrechen: "Ich bin die letzten viereinhalb Jahre als Single mit dem Typ Mann, den ich interessant finde, wohl nicht so gut gefahren", erklärte sie. Zum Glück warten in der Bachelorette-Villa ja gleich 20 ganz unterschiedliche Männer auf die TV-Junggesellin.

MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, TV-Star

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, Bachelorette von Staffel fünf

Anzeige

Freut ihr euch auf die neue Staffel von "Die Bachelorette"? Ja, total! Nein, das interessiert mich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de