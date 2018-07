Was geht nur in Katie Holmes (39) vor? Diese Frage stellen sich ihre Freunde offenbar am laufenden Band. Schon seit Längerem ist die Schauspielerin mit Jamie Foxx (50) zusammen, allerdings wird ihre Liebe in letzter Zeit mit nicht ganz so schönen Schlagzeilen überschattet. Der Produzent soll seine Lady ständig mit neuen Flirts kränken. Trotzdem lässt die Dawson's Creek-Darstellerin den Frauenmagneten einfach nicht gehen!

Vier vermeintliche Affären in fünf Nächten – da hätte jede andere Frau vermutlich längst die Koffer gepackt. Katie scheint das Ganze aber weitaus lockerer zu sehen. Im Interview mit US Weekly will ein Insider wissen: Trotz Jamies Seitensprüngen sei die Brünette absolut "vernarrt" in ihren Partner. "Wenn sie zusammen sind, hat sie Spaß mit ihm. Diese Art von Beziehung funktioniert für sie."

Die Ex von Tom Cruise (56) sei von der Beziehung so überzeugt, dass sie die Ratschläge ihrer Freunde gar nicht erst zur Kenntnis nehme."Niemand versteht, weshalb Katie einen Mann liebt, der sich offenbar nicht binden kann und sie öffentlich so demütigt. Jeder will, dass sie sich um sich selbst kümmert und, dass sie glücklich ist. Aber sie lässt Jamie einfach nicht los", bedauert der Berichterstatter.

Nicholas Hunt/Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Roy Rochlin/Getty Images Katie Holmes bei der American Ballet Theatre Spring Gala in New York City

Valerie Macon/AFP/Getty Images Jamie Foxx bei den BET Awards in Los Angeles

