Ist jetzt alles aus bei Katie Holmes (39) und Jamie Foxx (50)? Jahrelang hatten die Schauspieler die Paparazzi und die Öffentlichkeit an der Nase rumgeführt. Immer wieder gab es Gerüchte, dass die beiden ein Paar wären, doch von ihrer Seite wurde das stets verneint. Dann tauchten erste Liebes-Pics der beiden im September letzten Jahres auf und bei der Pre-Grammy-Party im Januar zeigten sie sich schließlich auch zusammen. Mittlerweile sollten die Turteltauben sogar heiraten wollen – aber das scheint jetzt gecancelt!

Laut Insiderinformationen sei eigentlich eine Hochzeit im kleinen Kreis in Paris geplant gewesen. Doch nun berichtete Radar Online, dass Katie das Ganze abgesagt hätte und sie solle sich ziemlich schlecht fühlen. Grund seien vor allem Vertrauensprobleme, denn Jamie stünde auch nach wie vor nicht öffentlich zu ihrer Beziehung, benehme sich immer noch wie ein Single-Mann. Seine Flirtereien und das viele Ausgehen seien Katie einfach zu viel geworden und deshalb habe sie einen Schlussstrich gezogen.

Tatsächlich soll sich die Ex von Tom Cruise (55) bereits wieder mit einem anderen Mann treffen: "Katie war auf ein paar Dates mit einem New Yorker Anwalt, aber hält seinen Namen noch geheim." Nach Aussagen des Insiders wolle sie ganz sicher sein, dass der nächste Mann in ihrem Leben auch der Richtige sei, auch zum Wohle ihrer Tochter Suri Cruise (12).

DJDM/WENN Schauspielerin, Katie Holmes

Theo Wargo / Getty Images Schauspielerin Katie Holmes und Suri Cruise

Bryan Bedder/Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

