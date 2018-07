Das große WM-Finale 2018 steht vor der Tür: Am Sonntag tritt Frankreich gegen den Finalneuling Kroatien an. In einem packenden Halbfinale am Mittwochabend haben sich die Kroaten gegen England das erste Mal überhaupt in ein Endspiel gekickt. Doch wer nimmt nun den Titel mit nach Hause? Promiflash hat beim Schlagerhammer bei den Stars nachgehakt und siehe da: Die Promis sind sich ziemlich uneinig, was den zukünftigen Weltmeister betrifft!

Bei dem Open-Air-Festival in Berlin traf Promiflash einige Stars der Schlagerbranche und wollte wissen, wer denn nun Weltmeister 2018 wird. Eine, die einen ganz klaren Tipp abgegeben hat, war Beatrice Egli (30). "Ich habe 2:0 auf Frankreich getippt", verriet sie im Interview. Ex-Caught in the Act-Star Eloy de Jong (45) war sich da noch etwas unsicher. "Ich denke, Frankreich wird gewinnen. Aber ich hoffe auf Kroatien”, gab der Sänger zu. Der Musiker Vincent Gross (21) hingegen war ganz klar für die kroatische Auswahl: "2:1 für Kroatien!"

Ab 17 Uhr rollt der Ball ein letztes Mal im Olympiastadion Luzhniki in Moskau über den Rasen. Als Favoriten gehen dieses Jahr die Franzosen ins Rennen. Bereits 1998 gewann die Équipe Tricolore den begehrten Pokal im eigenen Land. Was glaubt ihr, wer Weltmeister wird? Stimmt ab!

