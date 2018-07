Stefanie Giesinger (21) tauscht den Catwalk aktuell gegen eine Rolle in einem Kinofilm ein! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 ist ab dem 30. August im Action-Streifen "Asphaltgorillas" zu sehen. In dem Drogen- und Falschgelddrama spielt sie an der Seite von Jannis Niewöhner (26) die Russin Oxana. Für ihren Part überzeugte die Influencerin im Casting besonders mit ihrem schauspielerischen Talent – dafür musste sie auch nicht lange üben: "Schauspielern ist meiner Meinung nach gar nicht so weit entfernt vom Modeln, denn du musst genauso Emotionen abrufen", verriet Steffi im Promiflash-Interview.

