So geht bei den Teenie-Stars also Flirten! Die jungen Netzphänomene Lukas Rieger (19), Johnny Orlando (15) oder Heiko (19) und Roman Lochmann (19) haben nicht nur die Liebe für die Musik gemeinsam, die vier Jungs ticken auch, was das Flirten mit Mädels angeht, total ähnlich! Vor süßen Nachrichten von weiblichen Fans können sich die Sonnyboys dank ihrer Popularität aktuell nicht retten. Aber wie reagieren die Hotties eigentlich, wenn ihnen ein Mädchen mal richtig gut gefällt?

Die Lösung dieses Flirt-Problems sind Emojis! Die niedlichen Smileys und Symbole sind bei den Jugendlichen dank WhatsApp und Instagram total angesagt. Und auch Lukas, Johnny, Heiko und Roman nutzen die kleinen Bildchen – um Mädchen klarzumachen! Der 15-jährige Johnny setzt dabei auf etwas besonders Freches: "Wenn ich ein Girl süß finde, schicke ich ihm den Smiley mit der rausgestreckten Zunge. Der kommt immer lässig und ist nicht krass aufdringlich", erklärte er im Interview mit Bravo Girl. Und Mädchenschwarm Lukas? Der macht den Ladys eher konventionell den Emoji-Hof: "Ich verschicke tatsächlich immer ganz klassisch das Herz, wenn mir jemand gefällt. Ich finde, das geht immer", berichtete der 19-Jährige dem Jugendmagazin.

Auch die YouTube-Twins Heiko und Roman Lochmann zeigen ihr Interesse am weiblichen Geschlecht schon mal spielerisch über die kleinen Gesichter. Während Roman auf den ziemlich eindeutigen Kuss-Smiley setzt, hat Heiko eine spezielle Emoji-Kombination für das Objekt seiner Begierde parat: Ein Smiley mit Herzaugen und eine Krone! "Diese Kombi bedeutet: Du bist meine Alpha-Queen! Wer möchte nicht so genannt werden?", freute sich der Netzstar. Noch sind alle vier Boys offiziell Single – ob sie mit dieser Flirtmethode schon bald eine feste Freundin finden?

