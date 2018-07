Das ist also ihr Geheimrezept: Barbara Schöneberger (44) sorgte in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit ihrer Figur für Aufsehen. Doch seit einiger Zeit ist die Entertainerin megamotiviert, Sport zu machen und mit ihrem Body offenbar im Reinen. Fitness sei allerdings nicht der alleinige Grund für ihr durchtrainiertes Äußeres. Barbara verriet nun, wie sie in jüngster Vergangenheit effektiv Gewicht verlieren konnte!

Dem Magazin Closer offenbarte die 44-Jährige ihren ultimativen Trick. "Ich habe vier Kilo abgenommen. Und das nur, indem ich viel und regelmäßig geschlafen habe." Offenbar gönnt sich die Moderatorin neben ihren sportlichen Aktivitäten auch jede Menge Ruhe, damit sich ihr Körper erholen kann.

Schlaf allein ist vermutlich nicht ihr einziger Kniff. Barbara macht regelmäßig Workouts zu Hause. Ihre Fans sorgen sich mittlerweile ein wenig um die Fitness-Vernarrtheit der Vollblutmama. "Barbara, übertreib' es nicht!" oder "Alle sprechen von 'Curvy Model', aber überall sieht man Frauen, die trainieren und abnehmen! Komisch", bekundeten zwei Follower ihre Bedenken via Social Media. Nicht jeder sieht das so kritisch: Viele Supporter unterstützen Barbara bei ihrer Sport-Routine.

Instagram / barbara.schoeneberger Barbara Schöneberger beim Sport

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Barbara Schöneberger beim deutschen Fernsehpreis 2018

Anzeige

Getty Images / Matthias Nareyek Barbara Schöneberger bei der Berlin Fashion Week 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de