Fette Traumhochzeit oder schlichtes Jawort mit den engsten Freunden? Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Manuel Denniger (28) hat schon konkrete Vorstellungen davon, wie die Trauung bei ihm und seinem Freund Chris aussehen soll! Die beiden Turteltauben lieben sich bereits seit drei Jahren und lernten sich per Dating-App kennen. Nach dem dritten Date hat es so gefunkt, dass sie bereits in ein gemeinsames Liebesnest gezogen sind. Jetzt denken sie über die nächsten Beziehungsschritte nach – im Promiflash-Interview verrät der verliebte Schauspieler dazu: "Wenn wir irgendwann mal heiraten sollten, wird es sehr groß, glaube ich!"

Instagram / manuel_denniger Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de