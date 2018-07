Von ganz weit oben stellt Will Smith (49) alle Challenge-Fans in den Schatten! Der neuste Viral-Trend geht auf einen Track von Drake (31) zurück: Sein Song "In My Feelings" wurde durch den Comedian "The Shiggy Show" zur Tanz-Challenge, an der sich zahlreiche Fans und Stars beteiligen. Auch Schauspielerin Shay Mitchell (31), die Jungs des Netflix-Krachers Queer Eye und R’n’B-Superstar Ciara (32) rocken zu Drakes neuem Lied. Doch Big Will setzt sich mit seiner Interpretation an die Spitze: Der Schauspieler erklimmt zum Tanzen doch glatt die Kettenbrücke in Budapest! "Keine Chance, dass das hier legal ist!", gibt er in seinem Instagram-Clip noch kurz zu bedenken, bevor er auf dem höchsten Teil des Bauwerks seine Moves präsentiert. Dafür erhielt der Musiker sogar einen begeisterten Kommentar von Drake persönlich!

WENN, Michael Loccisano / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de