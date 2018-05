Seine Fans können Will Smiths (49) musikalisches Comeback kaum mehr erwarten. Vor 13 Jahren hatte der Schauspieler sein letztes eigenes Album auf den Markt gebracht und seither nur sporadisch neue Tracks aufgenommen. Nun soll der neue WM-Song tatsächlich von dem US-Star stammen – und damit nicht genug: Noch vor dem Turnier-Track veröffentlichte Will jetzt einen Ausschnitt eines weiteren Liedes, in dem er seine Ehe glühend gegen Krisen-Gerüchte verteidigt!

In dem dreiminütigen YouTube-Clip zeigt der 49-Jährige, was er aktuell im Studio produziert. "To The Clique" nennt sich der Song-Schnipsel, in dem Will über seine Karriere und seine Familie rappt. Ganz klar stellt er sich darin gegen immer wieder auftauchende Spekulationen, seine Frau Jada Pinkett-Smith (46) und er wollten sich trennen. "Hört auf mit den Scheidungsgerüchten und kümmert euch um eure verdammten Angelegenheiten", so die Ansage des Musikers. Deutlicher kann man wildes Gerede um die jahrzehntelange Beziehung wohl kaum aus der Welt räumen!

Kurz darauf gibt's noch lobende Worte für seine Liebste, seine Söhne Trey (25), und Jaden (19) sowie Tochter Willow (17) – allesamt erfolgreiche Show-Größen, ob mit Musik, Schauspielerei oder als Nachwuchsmodels. "An eurem Abendbrottisch heißt's: 'Was habt ihr heute gelernt?' An meinem Tisch: 'Was habt ihr heute verdient?'", rappt Will über seine Power-Familie. So motiviert und energiegeladen, wie der Musiker wirkt, dürfen sich seine Fans wohl auf ein Hammer-Comeback freuen!

Kevin Winter/Getty Images Will Smith beim Wango Tango 2005

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith

HRC/WENN.com Will Smith mit seiner Familie

