Sie sind das absolute Traumpaar bei Let's Dance! Oana Nechiti (30) und Erich Klann (31) verzaubern die Zuschauer der Sendung nicht nur mit ihren Tanzkünsten, sondern auch mit ihrer alles überstrahlenden Liebe. Die beiden Profitänzer sind bereits seit 2014 verlobt und haben auch schon einen gemeinsamen Sohn. Jetzt scheint sich ein neues Kapitel bei ihnen anzubahnen – Oana erstaunte ihre Fans mit einer rätselhaften Aussage.

In ihrer Instagram-Story postete die Blondine spät in der Nacht noch einen längeren Textblock, um ihren Bewunderern von einem anstrengenden, aber erfolgreichen Tag zu berichten. "Eine wichtige neue Lebensphase ist gekommen. Das Schönste ist, dass ich das Glück habe, mit Erich in Zukunft gemeinsam in die gleiche Richtung gucken zu können", freute sich die Choreografin. Was diesen Lebensabschnitt so besonders macht, verriet sie allerdings nicht. Ob das Pärchen wohl seine Hochzeitsplanungen vorangebracht hat?

Den Bund der Ehe wollen die beiden schließlich schon länger eingehen – und setzten auch bereits eine Frist: "Unser Sohn wird nächstes Jahr in die Schule kommen. Ich habe ihm versprochen, dass ich dann den gleichen Namen tragen werde wie er", erklärte Oana vor über einem Jahr im Promiflash-Interview. Bleibt abzuwarten, ob es nun bald wirklich so weit ist.

Instagram / erichklann Oana Nechiti und Erich Klann

Instagram / oana_nechiti Erich Klann, Oana Nechiti und Sohnemann Nikolas

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann im "Let's Dance"-Studio

