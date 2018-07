Für den Let's Dance-Pokal hat es zwar nicht ganz gereicht, den Spaß am Tanzen hat Judith Williams (45) aber trotzdem nicht verloren. Im Gegenteil! Auch sechs Wochen nach Ende der TV-Show kann die Beauty-Unternehmerin kaum die Füße stillhalten. Bei einem Sambafestival ließ es die 45-Jährige jetzt so richtig krachen – und ließ an der Seite von Ex-Tanzpartner Erich Klann (31) und Oana Nechiti (30) ordentlich die Hüften kreisen! Wie viel Spaß sie dabei hatte, zeigt ein Instagram-Clip, den Oana prompt im Netz teilte: Judith kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus!

Instagram / erichklann Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de