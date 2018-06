Dank Let's Dance sind Judith Williams (45) und ihr Tanzpartner Erich Klann (31) ein Herz und eine Seele geworden – da fällt der Abschied um so schwerer! Denn heute Abend fegen die Unternehmerin und der Profisportler ein letztes Mal gemeinsam über die Bühne der Tanzshow – sie treten im großen Finale an! Vorab fassen die beiden Show-Lieblinge aber ihre gemeinsame Zeit in unglaublich rührenden Abschieds-Posts für den jeweils anderen zusammen!

Auf Instagram widmet Judith ihrem "Let's Dance"-Kollegen liebevolle Worte: "Erichs erster Satz war: 'Mit ganzem Herzen werde ich dir die Welt des Tanzens zeigen, aber du musst mir vertrauen.' Welche Wichtigkeit und Tiefe seine Worte haben würden, konnte ich damals nicht wissen." In dem gebürtigen Kasachen habe die Beauty einen wahren Verbündeten gefunden – zwischen den beiden habe sich eine fantastische Freundschaft und eine besondere Seelenverwandtschaft entwickelt. "Danke dir, mein Freund, dass du immer an mich geglaubt hast", fügte die 45-Jährige hinzu. Was ihre gemeinsame Reise so besonders gemacht hat, werden Judith und Erich im Finale in einer einzigartigen Freestyle-Performance zeigen.

Auch der Mann von Oana Nechiti (30) hat zuckersüße Zeilen für seinen Schützling. Ebenfalls auf Instagram schreibt er an Judith: "Ich habe selten in Menschen eine solche Dankbarkeit, einen solchen Respekt und vor allem eine so große Liebe zum Tanz und zu "Let's Dance" gesehen! Liebe Judith, ich hoffe, du vergisst niemals unsere #YesJuKlann-Erfahrung und die Leute. Reserviere mir den letzten Tanz heute!"

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Erich Klann und Judith Williams im Viertelfinale von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann in der sechsten "Let's Dance"-Show

Andreas Rentz/GettyImages Erich Klann und Judith Williams

