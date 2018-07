Sind sie das neue Promi-Traumpaar? Vor wenigen Tagen postete Neu-Single Daniele Negroni (22) einen ziemlich verschmusten Schnappschuss, auf dem er Zoe Saip liebevoll einen Kuss auf die Wange drückt. Fans vermuteten prompt einen heißen Flirt – oder sogar eine neue Beziehung! Damit räumte die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin via Instagram-Story nun aber unmissverständlich auf: Einfach nur "Freunde" lautete ihre Antwort auf die Frage, was denn nun mit Daniele laufe. Was nicht ist, kann ja noch werden!

Instagram / zoesalome; Instagram / negroni_daniele Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de