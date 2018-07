Ihr erstes Love Island-Baby kann jeden Moment kommen! Elena Miras (26) und Mike Heiter lernten sich im vergangenen Jahr in der Kuppelshow kennen und gaben Ende Oktober ihre Beziehung bekannt. Schnell wurde die Schweizerin schwanger und ist gerade schon in der 39. Schwangerschaftswoche – bald bringt sie ihr Töchterchen zur Welt! "Das kann jetzt passieren, dass sie kommt. Und ich hoffe es langsam auch, wenn ich ehrlich bin, weil der Bauch anstrengend ist aktuell", erzählte die 26-Jährige ihrer Instagram-Community in einer Story. Auch wenn es ihr nach erschöpfenden Wochen inzwischen wieder besser gehe, kann es die TV-Darstellerin kaum erwarten, ihr Mädchen endlich in den Armen zu halten.

